كيم جونغ أون يفتتح جلسة للحزب الحاكم في ظل التوتر مع كوريا الجنوبية

افتتح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أمس الاثنين، جلسة مهمة لحزب “العمال” الحاكم.

موسكو – سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن الاجتماع العام السادس الموسع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري انعقد بمشاركة الزعيم كيم”.

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كوريا الجنوبية ترد بالمثل على كوريا الشمالية وترسل مسيرات إلى أجواء بيونغ يانغ

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه كوريا الجنوبية إن طائرات مسيرة كورية شمالية اقتحمت مجالها الجوي دون إذن سيئول”.

وهذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تحلق فيها طائرات مسيرة كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية.