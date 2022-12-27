كيم جونغ أون يفتتح جلسة للحزب الحاكم في ظل التوتر مع كوريا الجنوبية

افتتح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أمس الاثنين، جلسة مهمة لحزب “العمال” الحاكم.
موسكو – سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن الاجتماع العام السادس الموسع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري انعقد بمشاركة الزعيم كيم”.
ولم ترد أي تفاصيل أخرى بعد.
كوريا الجنوبية ترد بالمثل على كوريا الشمالية وترسل مسيرات إلى أجواء بيونغ يانغ
أمس, 14:32 GMT
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه كوريا الجنوبية إن طائرات مسيرة كورية شمالية اقتحمت مجالها الجوي دون إذن سيئول”.
وهذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تحلق فيها طائرات مسيرة كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية.
ويأتي هذا التوغل في أجواء من التوتر المتصاعد مع إجراء بيونغ يانغ سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة هذا العام.
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