طائرة "سي 919" الصينية تبدأ رحلاتها التجريبية

أكملت طائرة الركاب الصينية من الحجم الكبير “سي 919” أول رحلاتها التجريبية، أمس الاثنين، حيث أقلعت من مطار شانغهاي وهبطت بمطار في بكين

يمثل ذلك بداية سلسلة من الرحلات التجريبية لمدة 100 ساعة طيران، والتي ستستمر حتى منتصف فبراير/ شباط 2023، إذ ستعمل عملية الاختبار على التحقق بشكل شامل من موثوقية طائرة “سي 919” مع وضع التشغيل التجاري في الاعتبار، رامية إلى ضمان سلامتها وكفاءتها.

تعد طائرة “سي 919” أول طائرة ركاب نفاثة من الحجم الكبير مطورة محليا في الصين، حسب وكالة “سينخوا” الصينية.

صرحت شركة الخطوط الجوية الصينية الشرقية، المشغل المسؤول عن تنفيذ الرحلات التجريبية لطائرة سي 919، أن عملية التحقق من سلامة الطائرة لمدة 100 ساعة طيران ستشهد هبوط الطائرة في عدة مدن في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك بكين وتشنغدو وشيآن وهايكو وتشينغداو.

تم تسليم أول طائرة من طراز “سي 919” لشركة الخطوط الجوية الصينية الشرقية في وقت سابق من هذا الشهر. وأعلنت الشركة أن المجموعة الأولى من الطيارين ومضيفات الطيران وموظفي الصيانة أكملوا تدريبهم، وتم إجراء تدريب إضافي للموظفين في المناصب الرئيسية.