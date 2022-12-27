فرنسيون يسخرون من طلب أوكراني بشأن روسيا

سخر قراء صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية من اقتراح وزارة الخارجية الأوكرانية حرمان روسيا من العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية في وقت سابق، أعضاء الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا من مقعدها في مجلس الأمن التابع للمنظمة وطرد روسيا من الأمم المتحدة ككل، قائلة إنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، زُعم أن موسكو حلت محل عضو دائم، متجاوزة الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق المنظمة.

لينتقد قراء الصحيفة مقترح كييف، وعلق صاحب حساب حمل اسم MarcM756، قائلا: “سلوك المتطرفين الذين استولوا على السلطة في كييف عام 2014 في نهاية المطاف سيكونون خارج العالم الروسي. إن المطالبة باستبعاد بلد من الأمم المتحدة هو أمر غريب الأطوار يأتي من نظام يستحق هو نفسه أن يُطرد من هذه المنظمة”.

فيما علق صاحب الحساب scaramouche، قائلا: “بدلاً من ذلك، يجب استبعاد أوكرانيا من الأمم المتحدة”.

فيما علق صاحب الحساب Sentenza1966، قائلا: “استبعدوا روسيا من الأمم المتحدة … حسناً، سنرى! يريد هذا المهرج زيلينسكي إسكات روسيا ونحن نفهم السبب!”.

وقال AngeloA810: “نحن لا نهتم بأوكرانيا ومهرجها”.

يذكر أنه بعد بدأ العملية العسكرية كان هناك دعوات لعدد من الدول الغربية لطرد روسيا من مجلس الأمن الدولي وفي الوقت نفسه، فإن مشاركة روسيا في مجلس الأمن كعضو دائم منصوص عليها في المادة 23 من ميثاق المنظمة.