اتحاد كرة القدم الروسي يرجئ التصويت على الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي

أرجأ الاتحاد الروسي لكرة القدم (RFU) تصويت اللجنة التنفيذية للمنظمة بشأن مسألة مغادرة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC).

وبحسب ما نقلت خدمة الإعلام في الاتحاد الروسي، فإن هذا القرار يحتاج لإجراء المزيد من المشاروات التي تتعلق بالانتقال المحتمل لروسيا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن المتوقع أن يتم التصويت بحلول 31 ديسمبر 2022.

وعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي اجتماعا يوم الجمعة، ولم يتم اتخاذ قرار بشأن الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكان من المقرر النظر في القضية اليوم، 27 ديسمبر.

وقال رئيس اتحاد الكرة، ألكسندر ديوكوف، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لن يعترض على الانتقال وأنه يجب تقديم طلب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحلول 31 ديسمبر من أجل الحصول على فرصة للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026.