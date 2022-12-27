إعلام: جيش كوريا الجنوبية يخلط بين الطائرات المسيرة الكورية الشمالية وسرب طيور

ونقل موقع “بوليت روس” عن بوابة “أوهماي نيوز” أن طيران سلاح الجو في البلاد قد وضع مرة أخرى في حالة تأهب بسبب الطائرات المسيرة لكوريا الشمالية. ثم تم إرسال المروحيات والطائرات إلى مكان الحادث، ولكن في النهاية تبين أن الأجسام كانت عبارة عن سرب من الطيور.