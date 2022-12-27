"واتسآب" يتوقف عن العمل على 49 هاتفا في آخر أيام 2022

كشفت تقارير أن تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” سيتوقف عن العمل على ما يقرب من 49 هاتفا ذكيا يوم السبت الموافق 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو آخر يوم في عام 2022.

وتشمل القائمة هواتف تتبع العلامات التجارية البارزة “سامسونغ” و”آبل”، وهذا يعني أنه بعد ذلك التاريخ لن يتمكن مستخدمو تلك الهواتف من الحصول على مميزات “واتسآب” وتحديثاته الأمنية، وفقا لموقع “GizChina”.

ومعظم الهواتف الموجودة في القائمة قديمة الطراز للغاية، ومن المحتمل أن يتم استخدامها من قبل أشخاص محددين للغاية، ومن أبرزها “آيفون 5″ و”آيفون 5 سي”، و”هواوي أسيند دي”، و”هواوي أسيند دي 1″، و”إتش تي سي ديزاير 500″، و”لينوفو إيه 820”.

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كما تشمل قائمة الهواتف التي سيتوقف عمل “واتسآب” عليها في نهاية 2022 “سامسونغ غلاكسي إيس 2″، و”سامسونغ غلاكسي كور”، و”سامسونغ غلاكسي إس 2″، و”سامسونغ غلاكسي إس 3 ميني”، و”سامسونغ غلاكسي ترند 2″، و”سامسونغ غلاكسي ترند لايت”، و”سامسونغ غلاكسي إكسكوفر 2”.