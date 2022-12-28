رئيس الأركان السعودي ونظيره المصري يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري

بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر، علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين السعودية ومصر.

واستعرض الجانبان، خلال جلسة مباحثات بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة السعودية في الرياض، اليوم الثلاثاء، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في مجال التعاون الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه.

رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري.https://t.co/VoCKmXm45T#واس_عام pic.twitter.com/KZnpSBnSwu — واس العام (@SPAregions) December 27, 2022

كما بحث الطرفان أيضا، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان رئيس الأركان السعودي قد استقبل نظيره المصري، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية له.