رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الرؤية الإيرانية لإنشاء "حزب الله 2" في سوريا تم تعطيلها

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، أمس الثلاثاء، إن الرؤية الإيرانية لإنشاء “حزب الله 2” في سوريا تم تعطيلها.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية، مساء أمس الثلاثاء، عن الجنرال كوخافي كلمة ألقاها في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، أوضح من خلالها أن المعدل الحالي للجيش الإسرائيلي هو عملية أسبوعيا ضد الإيرانيين في أنحاء الشرق الأوسط.

وأفاد الجنرال كوخافي بأن “الجانب الإيراني أراد نصب مئات الصواريخ من طراز أرض – أرض وعشرات آلاف المقاتلين من المليشيات الشيعية في سوريا”، على حد قوله.

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(צילום: אריאל חרמוני / משרד הביטחון) pic.twitter.com/2ltAqjTmqv — חדשות 13 (@newsisrael13) December 27, 2022

وشدد رئيس هيئة الأركان على أن “الحرب بين الحروب” وهو المصطلح الذي يطلق على العمليات الإسرائيلية ضد إيران خارج أراضيها، قلصت من السلاح الإيراني الموجود في سوريا وكذلك تقليل عدد القواعد العسكرية الإيرانية الموجودة فيها أيضا، على حد زعمه.

وأشار الجنرال أفيف كوخافي بكلمته المطولة في معهد دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، إلى أنه “يجب رؤية إيران بصورة أشمل من تجاوز حدود المنطقة الجغرافية لها، فإلى جانب قدراتها النووية، فهي تقوم بتصدير الوكلاء والجيوش في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتموضع عبر تدشين بنية تحتية على الحدود السورية الإيرانية” كما نقلت عنه الصحيفة العبرية.