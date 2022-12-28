وزير الدفاع الإيطالي: الصواريخ لأوكرانيا لا تباع في السوبر ماركت

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، إن المساعدة العسكرية لأوكرانيا يجب ألا تؤدي إلى استنفاد مخزون إيطاليا من الأسلحة.

وأشار كروسيتو إلى أن أوكرانيا تطلب الدعم “لمواجهة الهجمات الجوية على أهداف مدنية” منذ عدة أشهر. وأكد الوزير أن إيطاليا “بالطبع ستساعد” إذا “كانت هناك فرصة”.

بدأت إيطاليا في صياغة المرسوم السادس لإرسال مساعدات عسكرية إلى كييف، وفقًا لتقارير صحيفة “ميسيجيرو”.

لكن كروسيتو شدد على أن “الصواريخ لا تباع في السوبر ماركت”. وأشار إلى أنه يتحدث عن أنظمة معقدة يستغرق إنتاجها وقتًا طويلاً. وقال:

“إذا قدمنا ​​أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا، فعلينا أن نأخذها من مخزوننا ونفعل ذلك دون استنفادها لدينا”.

وعبر كروسيتو عن أمله في إنهاء قريب للصراع، ودعا إلى الحوار والموقف الجاد “تجاه أي احتمالات” من المفاوضات “مع جميع الأطراف”. وأضاف “وأعتقد أن دور رئيس الوزراء جيورجي ميلوني وإيطاليا قد لا يكون ثانويًا”.

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