سلطان عمان يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران

وجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية إلى سلطان عمان هيثم بن طارق لزيارة طهران، وذلك خلال لقائهما في مسقط.

طهران – سبوتنيك. وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن “وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان التقى سلطان عمان هيثم بن طارق ووجه له دعوة لزيارة إيران”. ونقلت الخارجية الإيرانية عن سلطان عمان قوله “آمل أن أزور إيران في المستقبل القريب”.

واستقبل سلطان عمان، وزير الخارجية الإيراني، في مسقط اليوم الأربعاء، وبحث معه العلاقات الثنائية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “، بأن “وزير الخارجية قدم رسالة إلى سلطان عمان من الرئيس الإيراني”، مشيرة إلى أنه “من المقرر أن يلتقي عبد اللهيان مسؤولين عمانيين آخرين في هذه الزيارة”.

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وكان عبداللهيان قد أكد أنه يحمل رسالة من رئيس بلاده إبراهيم رئيسي، إلى سلطان عمان، هيثم بن طارق، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تعد مركزا للحوار الإقليمي حول مختلف القضايا، سواء فيما يتعلق بإيران أو الأزمات الإقليمية.