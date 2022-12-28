3 دول تمتلك أضخم قوة مقاتلات وطائرات هجومية في العالم

تضم القوات الجوية لأي دولة أنواعا مختلفة من الطائرات الحربية بينها المقاتلات والطائرات الهجومية، التي تمتلك روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد منها.

تنفذ المقاتلات والطائرات الهجومية مهاما متنوعة تشمل مهاجمة أهداف برية، إضافة إلى مهام الاشتباك مع أهداف جوية معادية.

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ويشمل تسليح هذه الطائرات قنابل موجهة وغير موجهة وصواريخ “جو – أرض” لمهاجمة أهداف برية وصواريخ “جو – جو” لمهاجمة الطائرات المعادية.

تشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أكثر من 39 % من حجم المقاتلات الحربية والطائرات الاعتراضية في العالم.

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وتأتي الصين في المرتبة الثانية بنحو 24%، تليها روسيا بنحو 16% من إجمالي حجم المقاتلات الحربية في العالم.

أما بالنسبة للطائرات الهجومية، فإن روسيا تمتلك نحو 35 في المئة من إجمالي الطائرات الهجومية في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك نحو 37 في المئة، بينما تأتي الصين في المرتبة الثالثة بنحو 17 في المئة.

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وتشير إحصائيات الموقع إلى أن عدد المقاتلات والطائرات الاعتراضية لدى القوات الجوية الأمريكية يصل إلى 1957 طائرة، تليها الصين بـ 1200 طائرة ثم روسيا بـ 772 مقاتلة.

أما فيما يتعلق بالطائرات الهجومية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 739 طائرة هجومية تليها روسيا بـ 738 طائرة ثم الصين بـ 371 طائرة.