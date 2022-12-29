الولايات المتحدة تبحث فرض قيود على القادمين من الصين وسط تصاعد لإصابات كوفيد-19

وأوضح المسؤولون الأمريكيون في بيان أن “هناك مخاوف متزايدة في المجتمع الدولي بشأن الزيادات المستمرة في الإصابات بمرض كوفيد-19 في الصين، كما أن هناك نقصا في شفافية البيانات، بما في ذلك بيانات التسلسل الجيني الفيروسي التي تكشف عنها الصين”.