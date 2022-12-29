حكم بالسجن 19 عاما ونصف على رجل تآمر لخطف حاكم ميشيغان

قضت محكمة فيدرالية أمريكية، اليوم الأربعاء، بسجن مواطن يدعى باري كروفت بالسجن لمدة 19.5 عاما لدوره القيادي في مؤامرة لاختطاف حاكم ميتشيغان، جريتشن ويتمير، وتنفيذ أعمال عنف أخرى بهدف التحريض على حرب أهلية في الولايات المتحدة.

سبوتنيك. وقال القاضي روبرت يونكر خلال جلسة النطق بالحكم بولاية ميشيغان إن المحكمة قضت بإجماع الآراء بـ “السجن لمدة 235 شهرا على كروفت”، كما فرض القاضي يونكر كذلك على كروفت إجمالي غرامات قدرها 3500 دولار لجميع التهم المنسوبة إليه.

من جانبه، قال المحامي الأمريكي نيلز كيسلر خلال جلسة الاستماع إن كروفت كان “زعيما روحيا” للحركة، التي اعتبرها مشابهة لتنظيم القاعدة وداعش (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدة دول أخرى)، حيث كان يخطط لبدء حرب أهلية ثانية أو ثورة في الولايات المتحدة.

وأضاف كيسلر أن تصرفات تلك الحركة مثلت تهديدا إرهابيا محليا يمكن أن ينتشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة كسرطان ويجب إيقافه.

وفي خطابه العاطفي، أشار محامي كروفت، جوش بلانشارد، إلى أن كروفت لم يكن قائد المجموعة، بل كان شريكه آدم فوكس، مضيفا أن لديه ثلاث بنات.