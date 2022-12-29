مصدر أمني لـ"سبوتنيك": مقتل وإصابة 11 شخصا بولاية وسط دارفور غربي السودان إثر اشتباكات قبلية

الخرطوم- سبوتنيك. وأفاد المصدر المسؤول، اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، بـ ” مقتل 4 وإصابة 7 آخرين في سوق “مورين” في حي حميدية الرافعة بمدنية زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور”.

وكشف المصدر السوداني عن أن “الحادث بدأ أثناء مشادات كلامية بين تاجر مع شخص آخر في سوق مورين بمنطقة حميدية مما أسفر عن مقتل التاجر من مواطنه الأخر”.

وأضاف المصدر أنه “أثناء تجمع الأهالي، أضرموا النار على المحال التجارية بسوق مورين، مما أدى إلى مصرع 3 وإصابة 7 آخرين من أفراد القبيلة الأخرى”، مشيرا إلى أن” السلطات الأمنية شرعت بالانتشار لمنع تصاعد العنف بين مواطني القبلتين”.