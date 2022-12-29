لافروف: في حال عادت موسكو إلى العمل المشترك مع الغرب فسيتم ذلك على أسس جديدة

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه في حال عادت موسكو إلى العمل المشترك مع الغرب، فسيتم ذلك على أسس جديدة لأن الأساليب القديمة لم تعد تعمل.

موسكو – سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” إن “أحد الدروس هو أنه في حال عدنا إلى العمل معا، فسيتعين القيام بذلك على أساس جديد، لأن الأساليب القديمة لم تعد تعمل”.

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وفي وقت سابق من فجر اليوم الخميس، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب حوَّل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى ساحة حرب إعلامية معادية، مؤكدا أن الرئاسة البولندية ساهمت بخفض نتائج عمل المنظمة إلى الصفر.

وقال لافروف لوكالة “سبوتنيك”:

سأكون صريحا: الأمور لا تسير على ما يرام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. تم إنشاء المنظمة كمنصة للحوار والتعاون على قدم المساواة، ولكن خلال السنوات القليلة الماضية كانت هناك أزمة عميقة.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن “الغرب ينظر إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أنها أداة لتعزيز مصالحهم الجماعية، وقد تم تحويلها إلى ساحة معارك دعائية”.

وأضاف لافروف:

بولندا ترأست المنظمة في عام 2022، وبمواقفها العلنية المعادية لروسيا. وفقا لتقييمنا، نجح البولنديون في شيء واحد فقط، لقد خفضوا فاعلية عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى الصفر.

وفي الأول من الشهر الجاري، أعلن لافروف، أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تتحول إلى منظمة هامشية، معتبرا أن بولندا كونها تترأس مجلس المنظمة حاليا تحفر قبرها.

وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي: “تفتت الفضاء الأمني في أوروبا كليًا وأصبحت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كيانا هامشيا.

وأضاف لافروف: “لم يكن رؤساء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الحاليون في السنوات الأخيرة حريصين إطلاقا على منع هذا الاتجاه السلبي، حيث كان السويديون يترأسون المنظمة في العام الماضي وبعد ذلك توقفوا عن العمل كوسطاء صادقين وباتوا نشيطين في نشر السياسة الغربية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.