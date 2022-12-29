الجيش الإيراني: سنرد بحزم على أي خطأ محتمل يرتكبه الكيان الصهيوني وأمريكا

قالت هيئة الأركان العامة بالجيش الإيراني، اليوم الخميس، إن بلادها سترد بحزم على أي خطأ محتمل من قبل أمريكا والكيان الصهيوني في أي وقت ومكان وستستهدف مصدره بهجمات مكثفة.

وأفادت وكالة إرنا، فجر اليوم الخميس، بأن هيئة الأركان الإيرانية أصدرت بيانا خلدت فيه ذكرى مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري.

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ووصفت هيئة الأركان هذه المناسبة بـ”التاريخية” باعتبارها فرصة كبيرة لزيادة الوعي ومواجهة المؤامرات وأنواع مكائد الأعداء في الحرب الهجينة التي تواجهها إيران.

وأوضحت أن أعداء إيران دبروا خلال العقود الأربعة الماضي جميع أنواع المؤامرات بهدف خلق الفوضى في البلاد، وإثارة الفتنة بين أفراد الشعب الإيراني، مشيرة إلى أن هذا الشعب لم يسمح للأعداء بتمرير مخططاته، وأحبط كل المؤامرات التي حيكت لبلاده.

وأعلنت هيئة الأركان الإيرانية جهوزيتها للحيلولة دون إلحاق الضرر بأمن الشعب الإيراني، مؤكدة رصدها لتحركات أعداء البلاد [في إشارة إلى أمريكا وإسرائيل] وسترد على أي خطأ متوقع من جانبهما بشكل حاسم، على أن تستهدف مصدره بهجمات مكثفة.

وفي السياق نفسه، قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، الجمعة الماضية، إن بلاده على أتم الاستعداد لمواجهة أي اعتداء محتمل على مياه إيران وترابها والتصدي بحزم للمعتدين.

وأفادت وكالة إرنا بأن تصريحات الأدميرال تنكسيري جاءت على هامش زيارته لنقطة أروندكنار الحدودية في جنوب آبادان، والتي أكد خلالها أن “بحرية الحرس الثوري على استعداد كامل لمناورات عملانية للسفن والقوات والمنظومات العملياتية في مياه أروندكنار في شمال غرب الخليج”.

وشدد القائد العسكري الإيراني على أن المقاتلين الإيرانيين مستعدون للتصدي لأي عدوان محتمل سواء في المنطقة البحرية الثانية أو في المنطقة البحرية الثالثة الواقعة شمال الخليج.

وقال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني:

ستفقأ عين العدو لو نظر بطمع إلى مياه وتراب الوطن الإسلامي.