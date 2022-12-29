كوريا الجنوبية تجري تدريبات عسكرية لمواجهة مسيرات كوريا الشمالية

أفاد مسؤولون في سيئول، اليوم الخميس، بأن جيش كوريا الجنوبية سيجري تدريبات عسكرية لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة من كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة “يونهاب”، فجر اليوم الخميس، عن مسؤولين في سيئول أن جيش كوريا الجنوبية سيجري تدريبات بهدف تعزيز الدفاع ضد الاستفزازات المتوقعة من كوريا الشمالية عبر طائراتها المسيرة.

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وتعهد الجيش الكوري الجنوبي بتبني نهج “عنيف” لمواجهة التحدي الأمني المتجدد من قبل كوريا الشمالية، وهي التدريبات التي جاءت على خلفية فشل الجيش الجنوبي في إسقاط 5 طائرات مسيرة كورية شمالية انتهكت المجال الجوي لبلاده، يوم الاثنين الماضي.

وأشارت الوكالة الجنوبية إلى أنه “من المتوقع تركيز الجيش الكوري الجنوبي على تعبئة مروحياته وطائرات القوات الجوية وأجهزة الكشف من أجل عملية متكاملة تعتمد على سيناريوهات تسلل عبر الحدود من قبل الطائرات المسيرة الكورية الشمالية”.

وكانت كوريا الجنوبية قد ردت الاثنين الماضي، بالمثل على كوريا الشمالية، وأرسلت طائرتها المسيّرة إلى بيونغ يانغ.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن “الجنوب أرسل رسائل تحذيرية، وأرسل المقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات حربية أخرى لإبعادها”، مؤكدة أنها “أجرت عملياتها على نطاق محدود تجنبا للإضرار بالمدنيين”، حسب وكالة يونهاب.

ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اقتحام الطائرات الكورية الشمالية دون طيار المجال الجوي للبلاد، بأنه “استفزاز واضح”، وتعهدت بالرد بشكل حاسم.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في إفادة صحفية،”اكتشف جيشنا آثار طائرات مسيرة كورية شمالية في منطقة مقاطعة كيونغ جي دو، وهو استفزاز واضح من كوريا الشمالية وتدخل في مجالنا الجوي”، مضيفا: أن “5 طائرات مسيرة اقتحمت مجالنا الجوي، بينها طائرة حلقت فوق العاصمة سيئول”.

وأفادت قناة “واي تي إن” الكورية الجنوبية بأن “نحو 30 رحلة جوية في كوريا الجنوبية تم تعطيلها بعد تجاوز طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود بين الكوريتين دون إذن سيئول”.

وهذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تحلق فيها طائرات مسيرة كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية.