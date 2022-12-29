لافروف: موسكو لا تعتقد أن نقطة اللاعودة قد تم تجاوزها لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن بلاده لا ترى أن “نقطة اللاعودة” قد تم تجاوزها في مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة.

موسكو – سبوتنيك. وشدد لافروف أن اللحظة التي يجب فيها اتخاذ قرار سياسي قد حانت، قائلا لوكالة “سبوتنيك”، ردا على سؤال حول ما إذا كانت “نقطة اللاعودة” في العمل على استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة قد تم تجاوزها: “الدبلوماسية الروسية ليست عرضة للإنهزامية”.

إيران: سنكون جاهزين لاتخاذ خطوات نهائية والتوصل لاتفاق نووي في حال مراعاة خطوطنا الحمراء

وأضاف لافروف: “الغربيون هم من يستمرون في القول إن كل شيء ضاع. مرة أخرى يحاولون جعل العالم يخشى التهديد الإيراني. إنهم لا يحبون تذكر أن خطة العمل المشتركة الشاملة عملت بشكل جيد حتى قررت الولايات المتحدة بين عشية وضحاها فسخ الاتفاق النووي في انتهاك لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. وكان هذا، اسمحوا لي أن أذكركم، في مايو 2018”.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه من الناحية الفنية، وصلت مفاوضات “استئناف” هذه الاتفاقيات التاريخية إلى “مرحلة يتم فيها تحديد المقاربات الرئيسية وحان الوقت لاتخاذ قرارات مسؤولة”. وبحسب لافروف، إن موسكو “مستعدة لمثل هذا التطور”.

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.