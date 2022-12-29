وزير الدفاع التركي: نحترم وحدة أراضي سوريا وهدف أنقرة محاربة الإرهاب

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن بلاده تحترم وحدة أراضي سوريا، مؤكدًا أن هدف أنقرة هو محاربة الإرهاب.

أنقرة – سبوتنيك. نقل المكتب الصحفي لوزير الدفاع التركي، قوله بأن: “مكافحة الإرهاب كانت من أهم القضايا التي أثرناها في الاجتماع، وأكدنا على أننا نحترم وحدة الأراضي والحقوق السيادية لجميع جيراننا، وخاصة سوريا والعراق.

وأضاف أكار “هدفنا الوحيد هو محاربة الإرهاب، وليس لدينا أهداف أخرى، شددنا على أننا نسعى إلى تحييد أعضاء المنظمات الإرهابية مثل وحدات الدفاع الذاتي الشعبية، و”داعش” (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، وحزب “العمال الكردستاني” (المحظور في تركيا) التي تشكل تهديدًا لسوريا”.

وصفت أنقرة، الاجتماع الثلاثي الذي عقد أمس الأربعاء، لوزراء دفاع وأجهزة الاستخبارات في روسيا وتركيا وسوريا، باللقاء البناء، حيث جرى الاتفاق على استمرار الاجتماعات من هذا النوع.

عقد اللقاء في العاصمة الروسية موسكو، وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الاجتماع عقد في أجواء بناءة للحوار، واتفق الحضور على الحاجة لاستمرار المشاورات.