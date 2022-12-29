إعلام: سماع دوي انفجارات ضخمة في مدن أوكرانية عدة

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات ضخمة في مدن كييف و خاركوف وأوديسا ولفوف، وذلك بعد إطلاق صافرات الإنذار الجوية.
وذكر موقع “Strana.ua” الأوكراني نقلاً عن شهود عيان أن انفجارات عدة سمعت في مدن كييف وخاركوف وأوديسا ولفوف.
وأطلقت السلطات الأوكرانية صافرات الإنذار الجوية في معظم البلاد بعد رصد صواريخ روسية في الأجواء.
يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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