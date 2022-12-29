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ألقوا بأنفسهم من طوابق عالية… حريق ضخم في تايلاند

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أثار مقطع مصور تم تداوله بمواقع التواصل ضجة كبيرة حيث ظهر فيه أشخاص وهم يقفزون من طوابق عالية في مبنى يحترق.

المقطع المصور يظهرتعرض مبنى في تايلاند لحريق أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة 53 آخرين، إلى جانب فقدان أشخاص، بحسب ما أعلنت السلطات التايلاندية.
واندلع الحريق في وقت متأخر مساء الأربعاء، 28 ديسمبر/ كانون الأول، في كازينو ومجمع للقمار في بلدة بويبيت على حدود تايلاند وكمبوديا.
وقال عمال الإنقاذ إن الضحايا كانوا يقفزون من الشبابيك والشرفات نحو حتفهم هربا من الحريق، بحسب ما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وبحسب السلطات، فقد تم إنقاذ ما يقرب من 700 مواطن تايلاندي، وإرسالهم إلى المستشفيات في تايلاند.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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