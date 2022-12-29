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الكرملين: محادثات مغلقة بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره الصيني غدا

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش العلاقات الثنائية والمشاكل الإقليمية مع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ، خلال اتصالات مغلقة غدا.

وقال بيسكوف “نعد للقاء بين الرئيس بوتين والرئيس شي، الذي سيعقد غدا صباحا عبر تقنية الفيديو، حيث سيكون اتصال مغلق بينهما”.
وحدد بيسكوف أن أول تبادل للتصريحات سيكون علنيًا، ثم تستمر المحادثة خلف الأبواب المغلقة.
وأضاف بيسكوف بالقول إن القادة سيناقشون قضايا مشتركة بروح شراكة استراتيجية حقيقية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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