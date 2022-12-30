سقوط طائرة حربية سورية جراء عطل فني ومصرع قائدها في ريف حلب

أفاد مراسل “سبوتنيك”بسقوط طائرة حربية جراء عطل فني ومصرع قائدها في ريف حلب شمالي سوريا.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ”سبوتنيك” إن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو السوري، سقطت ظهر اليوم في محيط مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي.

وكشف المصدر عن أن عطلا فنيا أصاب أجهزة الطائرة، ما تسبب بسقوطها خلال أداء مهمة تدريبية روتينية.

وأضاف المصدر أن

“قائد الطائرة لم يتمكن من مغادرتها واستشهد على الفور”.