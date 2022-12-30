الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ 313 عملية ضد "داعش" في العراق وسوريا خلال 2022

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي نفذ 313 عملية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، في العراق وفي سوريا خلال عام 2022.

واشنطن – سبوتنيك. جاء هذا في تقرير للقيادة المركزية “سينتكوم” في تقريرها “مراجعة عام 2022: الحرب ضد داعش”.

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وقال التقرير إنه “خلال عام 2022، نفذت القيادة المركزية 313 عملية إجمالا ضد داعش (تنظيم محظور في روسيا ودول أخرى) في العراق وسوريا”.

وفي سوريا، نفذت “سينتكوم” 14 عملية بمفردها و108 عمليات بالتعاون مع شركاء، أسفرت عن مقتل 466 إرهابيا واعتقال 215 آخرين.

وفي العراق، أسفرت 191 عملية مشتركة عن مقتل 220 عنصرا في “داعش” على الأقل، كما تم اعتقال 159 إرهابيا آخرين، وفقا للتقرير.