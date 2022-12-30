إعلاميون مصريون يهاجمون نجيب ساويرس بعدما أعاد نشر صورة وهم "يدقون الطبول"

احنا مكسبناش من التطبيل قد ما انت كسبت من تطبيلك يا نجيب .جايز تطبيلنا كان له اصوات انما تطبيلك كان له ابراج ودولارات ويا خساره وعجبى
— Amr Adib (@Amradib) December 29, 2022
عيب عليك يا نجيب ، نحن ندافع عن وطن وشعب ، لن ننسي دورك و قناتك في ٢٠١١ التي أستخدمتها لضرب القوات المسلحة والشرطة والقضاء ، رغم أنك أكثر من كون الثروات في عهد الرئيس الراحل مبارك ، هذا هو نجيب مصلحته أولا …. عيب عليك يا نجيب .. وما خفي أعظم ؟؟؟؟
— احمد موسى Ahmed Moussa (@_AhmedMoussa) December 29, 2022
من هرب أموال مصر للخارج ، من أساء لجيشنا العظيم ، من اعتبر مصر بالنسبة له شقه مفروشه ومنهب للثروات ، من فسد وأفسد ، من عجز عن أن يقول لنا كيف تعدت ثروته مئات المليارات مع أنه لم يكن يمتلك في التسعينات سوي خمسة ملايين جنيه ، لايحق له أن يشكك في مصداقية من يدافعون عن الوطن
— مصطفى بكري (@BakryMP) December 29, 2022
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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