إعلاميون مصريون يهاجمون نجيب ساويرس بعدما أعاد نشر صورة وهم "يدقون الطبول"

هاجم إعلاميون مصريون بضراوة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وذلك بعد تعليقه على صورة مفبركة ساخرة لعدد من الإعلاميين وهم “يدقون الطبول”.

وكان مستخدم لمنصة “تويتر”، قد نشر صورة لأشخاص يدقون الطبول، ووضع مكان رؤوسهم صور الإعلاميين عمرو أديب وأحمد موسى ومصطفى بكري وتامر أمين ومعتز بالله عبدالفتاح ومحمد الباز.

وأعاد ساويرس نشر الصورة وعلق عليها قائلا: “ناقص واحد”.

احنا مكسبناش من التطبيل قد ما انت كسبت من تطبيلك يا نجيب .جايز تطبيلنا كان له اصوات انما تطبيلك كان له ابراج ودولارات ويا خساره وعجبى — Amr Adib (@Amradib) December 29, 2022

مما أثار غضب بعض الإعلاميين الموجودين في الصورة المفبركة، وقاموا بتوجيه انتقادات لاذعة له.

ورد عمرو أديب على ساويرس قائلا بالعامية: “إحنا مكسبناش من التطبيل قد ما أنت كسبت من تطبيلك يا نجيب. جايز تطبيلنا كان له أصوات إنما تطبيلك كان له أبراج ودولارات ويا خسارة وعجبي”.

عيب عليك يا نجيب ، نحن ندافع عن وطن وشعب ، لن ننسي دورك و قناتك في ٢٠١١ التي أستخدمتها لضرب القوات المسلحة والشرطة والقضاء ، رغم أنك أكثر من كون الثروات في عهد الرئيس الراحل مبارك ، هذا هو نجيب مصلحته أولا …. عيب عليك يا نجيب .. وما خفي أعظم ؟؟؟؟ — احمد موسى Ahmed Moussa (@_AhmedMoussa) December 29, 2022

وقال أحمد موسى: “عيب عليك يا نجيب، نحن ندافع عن وطن وشعب، لن ننسي دورك وقناتك في 2011، التي استخدمتها لضرب القوات المسلحة والشرطة والقضاء، رغم أنك أكثر من كون الثروات في عهد الرئيس الراحل مبارك، هذا هو نجيب مصلحته أولا…. عيب عليك يا نجيب… وما خفي أعظم”.

بينما، قال الإعلامي محمد الباز إن “ساويرس رجل يعاني من فراغ كبير… ولأنه بيعاني من فراغ فتلاقيه من وقت للتاني يمارس شكلا من أشكال التفاهة”، بحسب تعبيره.

من هرب أموال مصر للخارج ، من أساء لجيشنا العظيم ، من اعتبر مصر بالنسبة له شقه مفروشه ومنهب للثروات ، من فسد وأفسد ، من عجز عن أن يقول لنا كيف تعدت ثروته مئات المليارات مع أنه لم يكن يمتلك في التسعينات سوي خمسة ملايين جنيه ، لايحق له أن يشكك في مصداقية من يدافعون عن الوطن — مصطفى بكري (@BakryMP) December 29, 2022

وبدون أن يذكر أسماء، قال مصطفى بكري، عبر حسابه على “تويتر”: “من هرب أموال مصر للخارج، من أساء لجيشنا العظيم، من اعتبر مصر بالنسبة له شقة مفروشة ومنهب للثروات، من فسد وأفسد، من عجز عن أن يقول لنا كيف تعدت ثروته مئات المليارات مع أنه لم يكن يمتلك في التسعينات سوي 5 ملايين جنيه، لا يحق له أن يشكك في مصداقية من يدافعون عن الوطن”.