خبير: صادرات "غازبروم" لغير أعضاء رابطة الدول المستقلة هي الأدنى منذ 30 عاما

قال الخبير في شركة الإدارة الروسية “ألفا كابيتال”، ديمتري سكريابين، اليوم الخميس، إن صادرات “غازبروم” من الغاز إلى البلدان خارج رابطة الدول المستقلة في عام 2022، انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أوائل التسعينيات.

موسكو – سبوتنيك. أعلن أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة “غازبروم”، يوم الأربعاء، أن إمدادات الغاز التي تقدمها الشركة إلى البلدان غير الأعضاء في رابطة الدول المستقلة ستصل إلى 100.9 مليار متر مكعب بحلول نهاية عام 2022.

من جانبه، قال سكريابين لوكالة “سبوتنيك”: “للمقارنة، في عام 2000، بلغت صادرات (غازبروم) 130 مليار متر مكعب، وهذا يعني أن أرقام عام 2022 هي الأدنى ليس حتى منذ بداية القرن الحادي والعشرين، ولكن في آخر 30 عاما وأكثر”.

“غازبروم” تسجل رقما قياسيا بتصدير الغاز إلى الصين

وفقا للخبير، في حالة استمرار هذا الاتجاه، فإن الرقم النهائي لصادرات “غازبروم” إلى الدول غير الأعضاء في الرابطة في عام 2023، قد ينخفض إلى ما دون المستوى البالغ 100 مليار متر مكعب.

وأضاف: “بحلول نهاية عام 2023، نتوقع أنه في سيناريو لم يتغير فيه شيء، ستكون الإمدادات أقل بمقدار 28 مليار متر مكعب مما كانت عليه في عام 2022، أي نحو 73 مليار متر مكعب، حتى مع مراعاة زيادة الإمدادات إلى الصين إلى 24 مليار متر مكعب”.

أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد روسيا بعد أن شنت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية.