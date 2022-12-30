أوكرانيا… سماع دوي انفجارات في مدينة زابوروجيه

أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، سماع دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات في جزء من المدينة الخاضع لسيطرة كييف.
موسكو – سبوتنيك. وكتب فلاديمير روغوف على صفحته الرسمية على “تلغرام”: “سمعت انفجارات ضخمة في مدينة زابوروجيه التي لا تزال خاضعة لسيطرة نظام زيلينسكي. السكان أبلغوا عن وقوع ثلاثة انفجارات على الأقل في المدينة”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف بلدات في جمهورية دونيتسك بـ12 قذيفة
أمس, 22:52 GMT
وأفاد روغوف بأن المعلومات الأولية تشير إلى تفعيل دفاعات القوات الجوية الأوكرانية في بلدة فولنيانسك شمالي المدينة، وفي مناطق أخرى جنوبها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه “لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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