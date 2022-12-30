حكومة البرازيل تعلن الحداد 3 أيام على وفاة بيليه

أعلنت حكومة البرازيل، اليوم الجمعة، الحداد ثلاثة أيام على وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف بـ “بيليه”.

وأفاد الموقع الإلكتروني “برازيليان ريبورت”، فجر اليوم الجمعة، بأن الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو قد أعلن الحداد الوطني في بلاده لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة لاعب كرة القدم الأسطوري “بيليه” عن عمر يناهز 82 عاما.

وأكد الموقع أن إعلان بولسونارو قد نشر في طبعة إضافية من الجريدة الحكومية الرسمية، ووقّع عليه الرئيس المنتهية ولايته بنفسه (بولسونارو)، الذي من المقرر أن يغادر منصبه يوم الأحد المقبل.

Outgoing President Jair Bolsonaro declared three days of official mourning following the death of Edson Arantes do Nascimento, known worldwide as Pelé.https://t.co/4j5iwlAuJX — The Brazilian Report (@BrazilianReport) December 29, 2022

وكان أسطورة كرة القدم البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف بـ “بيليه”، قد توفي مساء الخميس، في أحد مستشفيات ساو باولو، عن عمر ناهز 82 عاما.

وكتبت ابنته كيلي كريستينا ناسيمنتو على إنستغرام (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): “بيليه بطل العالم ثلاث مرات مع المنتخب البرازيلي لكرة القدم، توفي عن عمر يناهز 82 عاما”.

وأضافت كيلي كريستينا ناسيمنتو: “كل ما لدينا هو بفضلك. نحبك إلى ما لا نهاية. ارقد بسلام”.

وفي وقت سابق، أعلن مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساو باولو البرازيلية الذي يعالج فيه أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، عن “تطور” في إصابته بالسرطان وحاجته إلى “رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب”.

وأوضح الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم ثلاث مرات أنه “يعاني من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي والقلب”.

تطور في إصابة بيليه بالسرطان… يحتاج إلى “رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب”

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا زعم فيه قيام نادي “سانتوس” البرازيلي بتجهيز مراسم الدفن لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه.

وودّع الأسطورة البرازيلية بيليه عائلته وأصدقاءه عبر رسالة صوتية وجهها لهم من مستشفى ألبرت أينشتاين، حيث يرقد هناك منذ نحو شهر، ويصارع مرض السرطان.

يظهر مقطع مصور قيل إنه من ضمن تحضيرات نادي “سانتوس” لمراسم الدفن، خيمة كبيرة في ملعب النادي مجهزة لوضع نعش بيليه.

لعب بيليه أغلب مسيرته الكروية في نادي سانتوس، بداية من عام 1956 حتى عام 1974، قبل أن ينتقل في عام 1975 لنادي نيويورك كوزموس الذي أنهى مسيرته فيه عام 1977.

ويعد بيليه اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم، الذي نجح في التتويج ببطولة كأس العالم ثلاث مرات، وكان ذلك في مونديال السويد 1958، وتشيلي 1962، والمكسيك 1970.