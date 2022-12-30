يتضمن تقديم مساعدات لأوكرانيا… بايدن يوقع على تمويل حكومي بـ 1.7 تريليون دولار

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقَّع مشروع قانون قيمته 1.7 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية للسنة المالية 2023.

وأفاد الموقع الإلكتروني الأمريكي “يو أس إيه توداي”، فجر اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي وقّع على مشروع قانون تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية للسنة المالية 2023.

وأكد أن مشروع القانون الذي وقّع عليه الرئيس بايدن قد سبق وأقره الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، أثناء عطلته في سانت كروا، وهو التشريع الذي يوفر عشرات المليارات لأوكرانيا.

Biden signs $1.7 trillion spending bill to fund rest of 2023 fiscal year, avoiding partial government shutdown https://t.co/xXOsISufWH — USA TODAY (@USATODAY) December 30, 2022

وأوضح الموقع الإلكتروني أن التشريع الأمريكي يتضمن تمويلا عسكريا قياسيا ومساعدات طارئة لأوكرانيا، فضلا عن المزيد من المساعدات للطلاب ذوي الإعاقة وحماية حقوق العمال والمحاربين القدامى، ولعدد من الأزمات الأمريكية الداخلية، مثل الهجرة غير الشرعية.

وبدوره، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن مشروع القانون الذي وقّع عليه، أمس الخميس، يعد دليلا على أن الجمهوريين والديمقراطيين يمكن أن يعملوا معا.