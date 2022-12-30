باكستان… مقتل 3 جنود و4 مسلحين في اشتباك غربي البلاد

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بمقتل 3 جنود باكستانيين و4 مسلحين آخرين في اشتباك مسلح شمال غربي باكستان.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست، فجر اليوم الجمعة، عن بيان للجيش الباكستاني، أنه في واقعة اشتباك مسلح قتل 3 جنود و4 مسلحين في مقاطعة كرم في إقليم خيبر في ختونخوا الواقع شمال غربي البلاد.

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وأكد بيان الجيش الباكستاني أن قواته تبادلت إطلاق النار مع مسلحين في معقل سابق لهم يقع بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وذلك على خلفية تورط إرهابيين في هجمات على قوات الأمن الباكستانية في المنطقة.

ولقي خمسة عسكريين باكستانيين مصرعهم، يوم الأحد الماضي، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي البلاد، حسبما ذكر بيان صادر عن القوات المسلحة الباكستانية، يوم الأحد.

وقال البيان: “انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من المجموعة القيادية. ونتيجة لذلك قتل 5 عسكريين منهم ضابط برتبة نقيب”.

ووقع الانفجار في منطقة كاهان في بلوشستان، حيث تجري عملية لمكافحة الإرهاب منذ يوم السبت، بحسب ما جاء في البيان.

وأشار البيان إلى أن عملية اعتقال الجناة جارية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.