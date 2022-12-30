أوكرانيا ترسل مقاتلين أجانب إلى باخموت لاحتواء تقدم القوات الروسية

أكد مصدر في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أن كييف أرسلت مقاتلين أجانب إلى مدن منطقة باخموت، وذلك من أجل محاولة منع تقدم القوات الروسية.

لوغانسك- سبوتنيك. وحسب تصريحات لـ”سبوتنيك”، أوضح أندريه ماروتشكو، الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أن مفارز إضافية من المقاتلين الأجانب دفعت بهم أوكرانيا إلى مناطق مدن باخموت، المعروفة أيضًا باسم أرتيوموفسك، وسوليدار لاحتواء تقدم القوات الروسية.

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وقال ماروتشكو: “في مواجهة تقدم تشكيلات المعركة، أرسلت القيادة الأوكرانية فصائل للرد السريع تتألف حصريًا من الأجانب إلى منطقة أرتيوموفسك وسوليدار”.

وقال إن المفارز كانت مجموعات متحركة مزودة بأسلحة دول الناتو. يستخدمون عربات همر المدرعة ويتم التنسيق بين المجموعات مع القيادة الأوكرانية من قبل المترجمين.

وأضاف ماروتشكو أن “كل مجموعة لديها مترجم، حيث إن المسلحين لا يعرفون اللغة الروسية ويتواصلون مع بعضهم بعضا في الغالب باللغة الإنجليزية”.

وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الخميس، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في منطقتي باخموت وسوليدار.