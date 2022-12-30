الجيش المصري يعلن اختتام اجتماع عسكري مع السعودية في الرياض… فيديو

أعلن الجيش المصري اختتام اجتماع عسكري مع السعودية في العاصمة الرياض، بالتوافق على تعزيز التعاون على مختلف الصعد.

وذكر الجيش المصري في بيان، الخميس، جاء ذلك في الجلسة الختامية للاجتماع التاسع للجنة التعاون العسكري المصري السعودي برئاسة رئيس الأركان المصري الفريق أسامة عسكر ونظيره السعودي الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي.

#المتحدث_العسكرى : الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية …

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وأسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والسعودية على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تحقيق الرؤى والمصالح المشتركة لكلا البلدين.

وفى نهاية الجلسة تم التوقيع على محضر لجنة التعاون العسكري المصري السعودي في دورته الحالية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.

بعد اجتماع رؤساء أركان الدولتين… ما هو حجم العتاد العسكري والقوة البشرية للجيشين المصري والسعودي؟

وأكد على عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين وما تتسم به من علاقات إخوة صادقة ووثيقة تشكل الدعامة الأساسية لحماية الأمن القومى العربى وتحقيق الاستقرار بالمنطقة..