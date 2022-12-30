انخفاض الأسهم الصينية بمعدلات لم تشهدها منذ 2018

انخفضت الأسهم الصينية بمعدلات كبيرة، حيث وصلت إلى أعلى معدل منذ 2018 و2011 على التوالي.

موسكو- سبوتنيك. ووفقًا لبيانات التداول، اليوم الجمعة، انخفضت أسواق الأسهم الصينية وهونغ كونغ قبل اليوم الأخير من العام بمعدلات قياسية مرتفعة.

انخفاض جماعي للأسهم حول العالم وسط مخاوف بشأن الصين والفائدة على الدولار

فحسب البيانات، انخفض مؤشر شنغهاي المركب في الصين ومؤشر Shenzhenالمركب بنسبة 15.1% و 21.9% على التوالي، بينما انخفض مؤشر Hang Seng الرئيسي في هونغ كونغ بنسبة 15.3%.

وفي نهاية يوم التداول، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.51%، ووصل إلى 3089.26 نقطة.

وارتفع مؤشر Shenzhen المركب بنسبة 0.37%، ووصل إلى 1975.61 نقطة، بينما ارتفع مؤشر Hang Seng بنسبة 0.44%، ليصل إلى 19827.5 نقطة.