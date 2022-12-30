أبوظبي تطلق أول مختبر متنقل لـ"الأمراض العالية الخطورة"

أطلقت إمارة أبو ظبي أول مختبر متنقل للتعامل مع الأمراض العالية الخطورة، مثل حمى القرم- الكونغو النزفية والحمى الصفراء، وغيرها.

وحسب ما نشره “موقع الإمارات”، اليوم، فقد أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة عن “إطلاق المختبر المرجعي المتنقل من المستوى الثالث للسلامة البيولوجية، في العاصمة أبوظبي”.

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وفيما لفت المركز إلى أن المختبر هو “الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة”، اوضح أنه مجهز “للتعامل مع مُسبّبات الأمراض العالية الخطورة مثل حمى القرم- الكونغو النزفية والحمى الصفراء”.

واوضح أن هذا المختبر تم تصميمه “من المستوى الثالث للسلامة البيولوجي بصورة تضمن تشغيلها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية”.

وحول ما سيتم به دعم المختبر المتنقل، قال المركز: “المختبر المرجعي الوطني للأمراض المعدية في أبوظبي، سيفعل دور المختبر المتنقل الجديد في أوقات تفشي الأمراض واندلاع الجائحات لزيادة قدرات الفحص والتشخيص الحالية للأمراض المعدية في الإمارة”.