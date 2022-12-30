الرئيس الصيني: بكين مستعدة للتنسيق مع روسيا لحماية سيادة وأمن البلدين

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن بلاده مستعدة للتنسيق مع روسيا في ما يخص سياسة العمل الأحادي، ولحماية سيادة وأمن البلدين.

وجاءت تصريحات الرئيس الصيني، اليوم الجمعة، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلالها إن الصين مستعدة للعمل مع روسيا على سياسة العمل الأحادي وحماية سيادة وأمن البلدين.

وأضاف جين بينغ إن “الصين مستعدة للعمل مع روسيا وجميع القوى التقدمية في العالم ضد الهيمنة وسياسة القوة لمقاومة الأحادية والحمائية والبلطجة والدفاع بحزم عن السيادة والأمن ومصالح التنمية للبلدين”.

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كما أشار إلى أن الصين مستعدة للدفاع عن النزاهة والعدالة الدولية مع روسيا.