أشار الكاتب الأمريكي، جوناثان توبين، إلى أن قسم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لاستعادة شبه جزيرة القرم ودونباس يمكن أن يؤدي إلى تصعيد كبير، لكن تحقيق هذا الهدف لا يبدو واقعيا.

ولفت الكاتب توبين في مقاله المنشور في مجلة “Federalist”: أهداف زيلينسكي العسكرية غير واقعية ويمكن أن تؤدي إلى صراع كارثي أوسع يجب تجنبه بأي ثمن”. وأضاف توبين قائلا: “المؤسسة الأمريكية بحاجة إلى إعادة النظر في سياستها تجاه أوكرانيا، مؤكداً على أن الدعم الذي يقدمه البيت الأبيض حاليًا لنظام كييف لا أساس له، لأن واشنطن ليس لديها مصلحة مباشرة في رفع العلم الأوكراني فوق شبه جزيرة القرم ودونباس. وتابع توبين: “تعهد زيلينسكي بمواصلة القتال حتى يتم هزيمة الطاقة النووية تمامًا وإعادته إلى حدود 2014 يضمن استمرار الصراع إلى أجل غير مسمى، والذي لن يستفيد منه سوى الزعيم الأوكراني”.

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