وأشار باندو في مقالة نشرتها صحيفة 19FortyFive إلى أن الولايات المتحدة كانت ستكون في وضع أفضل اليوم لو لم تعد بعضوية الناتو لجورجيا وأوكرانيا.

وقال “كسر الحلفاء بلا خجل مجموعة من الوعود السابقة للحكومات المتعاقبة. علاوة على ذلك، فإن التطمينات لأوكرانيا (وجورجيا) لم تتوقف. عندما ذهب وزير الدفاع لويد أوستن إلى كلا البلدين في أواخر عام 2021 ، أعلن البنتاغون بصراحة عن خطته لطمأنتهما بأن الناتو، بالطبع يواصل انتظار دخولهما بحماس”.

وأكد أنه لو تعاملت واشنطن مع مطالب بوتين بجدية، لكانت أوضاعها الآن أفضل لكن “لا يزال هناك متسع من الوقت لواشنطن للتفاوض، معترفة بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في أي وقت قريب، وربما أبدًا – لأنه في الواقع لا واشنطن ولا حلفاؤها الأوروبيون يريدون القتال من أجل كييف”.

وأضاف أن واشنطن بهذه الطريقة كانت ستؤكد على أهمية الدبلوماسية الأمريكية في معالجة القضايا، وتسهم في استمرار الحوار مع موسكو، كما أن “هذا المسار كان سيتيح استثمار المزيد من الأموال في الاقتصاد الأمريكي لتغطية احتياجات المواطنين، الذين كانوا سيفخرون بسياسة بلادهم الداخلية، بدلا من الاستياء من الأنشطة الخارجية التي تتورط فيها حكومتهم”.