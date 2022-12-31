بوليانسكي: على أوكرانيا أن تعود إلى جارة صديقة لروسيا

صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أنه ينبغي على أوكرانيا أن تعود جارة صديقة لروسيا، مؤكدا على ضرورة ألا تشكل أي تهديد لأمن روسيا.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال بوليانسكي عبر قناته في تليغرام ردا على سؤال حول مستقبل أوكرانيا: “يعتمد ذلك في المقام الأول على شعب أوكرانيا. هذا هو خيار الدولة، الناس الذين يعيشون هناك. على أي حال، لم أسمع أبدًا أيًا من قادتنا يقول إننا لسنا مهتمين بدولة أوكرانيا، وأننا غير مهتمين بالحفاظ على أوكرانيا “.

وأضاف بوليانسكي أن المعارضين الغربيين يحاولون إظهار موقف موسكو بطريقة تجعل هدف العملية العسكرية تدمير أوكرانيا، ومحاربة اللغة الأوكرانية، ونشر الثقافة الروسية، مشددا أن “هذا الترويج لا أساس له”.

وخلص بوليانسكي إلى ضرورة “أن تعود أوكرانيا جارة صديقة لروسيا لا يأتينا منها أي تهديد”.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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