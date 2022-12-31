الدولار يرتفع بأكبر وتيرة سنوية منذ عام 2015

يتجه الدولار الأمريكي لتسجيل أفضل أداء سنوي له منذ عام 2015، بنهاية تعاملات الجمعة، في آخر يوم تداول في العام الذي هيمن عليه رفع أسعار الفائدة الفيدرالية والمخاوف من تباطؤ حاد في النمو العالمي.

مع قرب عام 2022 من نهايته، فإن الدولار في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية بنسبة 7.9% مقابل سلة من العملات، وهي أكبر قفزة سنوية له منذ سبع سنوات، بحسب “رويترز”.

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قلص الدولار مكاسبه في الأسابيع الأخيرة حيث يبحث المستثمرون عن إشارات حول موعد انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بما مجموعه 425 نقطة أساس منذ مارس/ آذار في محاولة للحد من ارتفاع التضخم. رفعها بمقدار 75 نقطة أساس دفعة واحدة في أربع مناسبات.