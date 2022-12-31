الداخلية اليمنية تضبط معدات لطائرات مسيرة متجهة لـ "أنصار الله"

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الجمعة، تمكنها من إحباط تهريب شحنة معدات طائرات مُسيرة في محافظة حضرموت جنوبي البلاد كانت متجهة إلى مناطق سيطرة جماعة “أنصار الله”.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت الداخلية اليمنية، عبر موقعها، إن “الوزير اللواء الركن إبراهيم حيدان أجرى اتصالاً هاتفياً بمدير أمن وادي وصحراء حضرموت [شرقي اليمن] العميد عبدالله بن حبيش، أشاد فيه باليقظة الأمنية التي ضبطت قاطرتين (فولفو) تحملان معدات لطيران مُسير كانت متوجهة للحوثيين”.

وأضافت أنه “بالتنسيق بين مركز القيادة في وزارة الدفاع والإدارة العامة للسيطرة في وزارة الداخلية، تم رصد تحرك القاطرتين اللتين حاولتا التمويه على المواد بأغطية كراتين، والتعميم عليهما بالنقاط الأمنية، ليقبض عليهما وسائقيهما”.

وذكرت الوزارة أن “وزير الداخلية وجه بصرف مكافأة مالية مجزية لأفراد النقطة الأمنية التي ضبطت القاطرتين”، مشيرةً إلى “سحب القاطرتين إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات القانونية”.

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وتعتمد جماعة “أنصار الله” في عملياتها العسكرية الجوية على أنواع عدة من الطائرات المُسيرة تتنوع بين هجومية واستطلاعية، تقول إنها تصنعها محلياً.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.