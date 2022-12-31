السفير الإيراني في بغداد: قاسم سليماني شخصية استثنائية وأفشل مخططات الأعداء

أكد السفير الإيراني في بغداد، محمد آل صادق، اليوم الجمعة، أن الجنرال قاسم سليماني حضر إلى العراق بنفسه في الساعات الأولى من هجوم “داعش”.

وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات آل صادق جاءت خلال كلمته في مهرجان الذكرى السنوية الثالثة لمقتل الجنرال سليماني، قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني.

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وأفاد الدبلوماسي الإيراني بأن سليماني ورفيقه نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أفشلا مخططات الإرهاب، وأن “مدرسة قاسم تخرج منها أبناء شعوب المنطقة، ولا يمكن إحصاء الأعمال التي قام بها سليماني على مختلف الصعد طيلة سنين حياته”.

وشدد آل صادق على أن قادة النصر (نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني) تحملوا أعباء كبيرة في مواجهة تنظيم “داعش” الارهابي، مشيرًا إلى أنهما “عملا بروح الفريق الواحد بهدف إفشال مخططات الأعداء وعلى رأسهم أمريكا راعية الإرهاب”.

وقال السفير الإيراني في بغداد، محمد آل صادق:

الشهيد سليماني شخصية استثنائية سيبقى رمزا للبطولة وشخصية عالمية، فهو والشهيد المهندس قادا معارك الانتصار في العراق.

يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز “هيل فاير”، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.