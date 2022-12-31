المعارضة الفنزويلية تحل "الحكومة المؤقتة" برئاسة خوان غوايدو

أعلنت المعارضة الفنزويلية، اليوم السبت، في جلسة استماع ثانية، حل “الحكومة المؤقتة” التي نصبت نفسها برئاسة خوان غوايدو، منذ العام 2019.

كاراكاس – سبوتنيك. وقال سكرتير الجمعية الوطنية الفنزويلية، خوسيه أنطونيو فيغيريدو، إن “مجموع الأصوات 72 صوتا مؤيدا لحل الحكومة، و29 معارضا و8 امتنعوا عن التصويت”.

حكومة فنزويلا توقع مع المعارضة اتفاقا جزئيا ثانيا

وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد أعلن في الأول من الشهر الجاري، أن سلطات بلاده ستطلق خلال الأيام المقبلة الحوار مع ممثلي المعارضة بشأن الانتخابات المقبلة في البلاد.

وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي: “في ما يخص السياسة لدينا حوار مع المعارضة كلها. وفي الأيام القريبة المقبلة سنطلق حوارا مع كل المعارضة لوضع رؤية للسيناريو المستقبلي للانتخابات من أجل إحراز تقدم في ضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات”.

وتابع: “سنتحدث مع جميع قوى المعارضة، بما فيها “المنصة الموحدة” في الوقت المناسب. ويجب أن نرى أولا أنها تنفذ وعودها”.

وأضاف: “نريد انتخابات حرة في فنزويلا، انتخابات حرة من العقوبات وإجراءات أحادية الجانب”.