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الرئيس الإماراتي وأمير قطر يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون المشترك

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أجرى محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الاماراتي، أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا بتميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات، مساء أمس الجمعة، بأن الرئيس الإماراتي قد أجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر وبحثا العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك.
وناقش محمد بن زايد آل نهيان مع تميم بن حمد آل ثاني كيفية توسيع وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للدولتين، وتحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.
وتبادل الرئيس الإماراتي مع أمير دولة قطر وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
يشار إلى أن الرئيس الإماراتي قد قام، في الخامس من الشهر الجاري، بزيارة رسمية إلى قطر، هي الأولى من نوعها منذ توليه الحكم في شهر مايو/ أيار الماضي.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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