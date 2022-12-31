الرئيس الإماراتي وأمير قطر يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون المشترك

أجرى محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الاماراتي، أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا بتميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات، مساء أمس الجمعة، بأن الرئيس الإماراتي قد أجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر وبحثا العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك.

#رئيس_الدولة و #أمير_قطر يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.#وام https://t.co/VCo5VLtFbF pic.twitter.com/CTDavIUhuR — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 30, 2022

وناقش محمد بن زايد آل نهيان مع تميم بن حمد آل ثاني كيفية توسيع وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للدولتين، وتحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.

وتبادل الرئيس الإماراتي مع أمير دولة قطر وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.