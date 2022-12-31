قائد عسكري إيراني: نرصد جميع تحركات العدو ليل نهار

قال العميد ثاني رضا كلهري، قائد الدفاع الجوي الإيراني لمنطقة جنوب البلاد، إن وحدات الدفاع الجوي القتالية جاهزة بشكل تام لحراسة وحماية حدود إيران.

ونقلت وكالة إرنا، فجر اليوم السبت، عن العميد ثاني رضا كلهري أنه بحسب تقييمات القدرات القتالية والعملياتية لأفراد الدفاع الجوي الإيراني، فإن تلك القوات ترصد وتقيّم جميع تحركات العدو ليل نهار.

الجيش الإيراني يعلن انطلاق مناورات عسكرية لرفع الجاهزية القتالية

وذكر القائد العسكري الإيراني أن قوات الدفاع الجوي في حالة تفاعل وتعاون جيد ومستمر مع سائر القوات الإيرانية بهدف الدفاع عن البلاد والتضحية من أجلها، مشيرًا إلى أن الجيش الإيراني يعزز من قدرات هذه القوات باستمرار للدفاع عن البلاد ومراقبة كل تحركات العدو بجهد ويقظة.

يذكر أن تصريحات العميد ثاني رضا كلهري، قائد الدفاع الجوي الإيراني لمنطقة الجنوب، جاءت على هامش زيارته لجزيرة خارك التي تعتبرها بلاده واحدة من نقاط الدفاع الجوي الاستراتيجية والحساسة، وهي الزيارة التي جاءت بهدف تقييم الجاهزية القتالية والقدرة العملياتية لقوات الدفاع الجوي الإيرانية.

وانطلقت مناورات “ذوالفقار 1401” المشتركة للجيش الإيراني، أمس الجمعة، بهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية.

ونقلت وكالة إرنا، عن العميد علي رضا شيخ، المتحدث باسم مناورات “ذو الفقار 1401” المشتركة للجيش الإيراني:

إن وحدات المشاة والمدرعات ومنظومات الدفاع الجوية والبحرية والسفن والبوارج والغواصات التي كانت موجودة في المنطقة العامة للمناورات منذ الأيام الماضية بدأت قبل قليل المرحلة الرئيسية والعملانية للمناورات”.

وأفاد القائد العسكري الإيراني بأن تلك المناورات تأتي تماشيا مع التدريبات السنوية للجيش الإيراني بهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية بالإضافة إلى العمل على تنفيذ بعض الخطط العملياتية والاستخبارية للنهوض بأمن المنطقة.

وأعلن الجيش الإيراني، في وقت سابق، إجراء مناورات شاملة بدءا من اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، في لقائه مع منتسبي وقادة لواء القوات الخاصة “ميرزا كوجك خان”، إن مناورات القوة البرية للحرس الثوري في منطقة أرس، رسالة واضحة موجهة للطرف الآخر”.