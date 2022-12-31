إعلام: توقيف 5 أجانب يشتبه في انتمائهم لـ"داعش" شمالي تركيا

أوقفت فرق الأمن في ولاية طرابزون شمالي تركيا، اليوم السبت، 5 أجانب يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت وكالة “الأناضول”، فجر اليوم السبت، عن مصادر أمنية تركية أن فرق مكافحة الإرهاب نفذت عملية ضد “داعش” (محظور في روسيا والعديد من الدول) في ولاية طرابزون شمالي البلاد، أسفرت عن توقيف 5 أجانب يحملون جنسيتي سوريا والعراق.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن “أحد الموقوفين تم إحالته إلى القصر العدلي ليصدر قرار بحبسه، في الوقت الذي تم نقل 3 منهم إلى مديرية الهجرة بهدف ترحيلهم، فضلا عن إطلاق سراح الأجنبي الخامس بعد أخذ إفادته في مديرية الأمن”.

وفي الواحد والعشرين من الشهر الجاري، أعلن الأمن التركي “اعتقال 8 عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي، بينهم قيادي بولاية هطاي جنوبي البلاد”.

وقال جهاز الاستخبارات والأمن التركيان، في بيان، “إنهما ألقيا القبض على 8 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي، بينهم قيادي خلال عملية مشتركة بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وتخوض أنقرة مواجهة مسلحة مع تنظيم “داعش” وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب منذ سنوات، حيث تقوم بشكل منتظم بعمليات تقول إنها لمكافحة الإرهاب داخل تركيا وفي البلدان المجاورة سوريا والعراق.