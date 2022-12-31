قطر تدين خطط الحكومة الإسرائيلية الخاصة بتطوير الاستيطان

دانت وزارة الخارجية القطرية، أمس الجمعة، خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، الخاصة بتطوير الاستيطان.

ونشرت وزارة الخارجية القطرية بيانا على صفحتها الرسمية على “تويتر”، مساء أمس الجمعة، معربةً خلاله عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمخططات الحكومة الإسرائيلية الجديدة الرامية إلى تطوير الاستيطان.

واستنكرت قطر استمرار السلطات الإسرائيلية في محاولات تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، حيث اعتبرت هذا الأمر انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واصفةً إياه بـ”الاعتداء السافر على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق”.

بيان : قطر تدين بشدة خطط الحكومة الإسرائيلية لتطوير الاستيطان#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/rW3QOiASCU — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 30, 2022

وعبَّرت الخارجية القطرية عن قلق بلادها البالغ من أن تؤدي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ “حل الدولتين”، مطالبةً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته خاصة بشأن إلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الخارجية القطرية في بيانها تجديدها لموقف بلادها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، القاضية بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.