الخارجية الإيرانية: زوال الكيان الصهيوني يكمن في طبيعته ولا يمكن إزالة فلسطين

قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الجمعة، إنه لا يمكن إزالة فلسطين وزوال الكيان الصهيوني يكمن في جوهرة وطبيعة هذا الكيان.

ونشر ناصر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء أمس الخميس، ذكر خلالها أنه لا يمكن إزالة فلسطين وأن “الاضمحلال يكمن في طبيعة الكيان الصهيوني”.

فلسطین نابود شدنی نیست و زوال در ذات و ماهیت رژیم صهیونیستی نهفته است. — Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) December 30, 2022

وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول خلق هوية لنفسه ولبلاده غير الشرعي عبر تكرار مزاعمه الكاذبة ضد إيران”.

نخست وزیر تکراری و معلوم‌الحال رژیم صهیونیستی با تکرار ادعاهای واهی خود علیه ایران، بدنبال هویت سازی برای خود و رژیم نامشروع اسرائیل است. — Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) December 30, 2022

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن إسرائيل غارقة في أزمة الهوية منذ أكثر من 70 عاما، أي منذ نشأتها، وأن ما تقوم به من إبادة جماعية ونهب وتهجير قسري وعشرات الأعمال ضد حقوق الإنسان، هو في الحقيقة تفسير واضح لأزمة الهوية التي تعاني منها إسرائيل.