مؤشر التصنيع الصيني يهبط إلى 47% في ديسمبر

قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء، اليوم السبت، إن مؤشر مشتريات التصنيع الصيني (PMI) انخفض إلى 47% في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث ظل دون مستوى 50% على الرغم من تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة.

سبوتنيك. وأضاف بيان مكتب الإحصاء أن المؤشر انخفض نقطة مئوية واحدة في ديسمبر، حيث كان 48 % في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وبلغ مؤشر مشتريات التصنيع للمؤسسات الكبرى في ديسمبر 48.3%، بانخفاض 0.8 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر، في حين تباطأ المؤشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1.7 و0.9 نقطة مئوية، ليصل إلى 46.4% و 44.7% على التوالي.

يشار إلى أنه يتم احتساب مؤشر مشتريات التصنيع بالنظر إلى خمسة مؤشرات رئيسية، وهي مؤشر الإنتاج، ومؤشر الطلبات الجديدة، ومؤشر مخزون المواد الخام، ومؤشر التوظيف، ومؤشر توريد المواد الخام، حيث انخفضت أربعة منها بمتوسط 3.7 نقطة مئوية، مع نمو طفيف لمؤشر مخزونات المواد الخام بمقدار 0.4 نقطة مئوية.

وأوضح البيان أن مؤشر المشتريات غير التصنيعي في الصين تراجع إلى 41.6% في ديسمبر، بعدما كان 46.7% في نوفمبر، وظل دون عتبة 50% للشهر الثالث على التوالي.