سياسي أمريكي يطالب بمحاكمة ستولتنبرغ بتهمة ارتكاب جرائم حرب

قال السياسي الأمريكي والمرشح لمنصب حاكم كنتاكي جيفري يونغ عبر حسابه على “تويتر”، إن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يجب أن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وكتب: “الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قاتل الملايين ومجرم حرب يجب أن يسجن في لاهاي ويحكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما دون الإفراج المشروط”.

ودعا ينس ستولتنبرغ الدول الأعضاء إلى إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، معتبرًا أن ذلك أسرع طريق للسلام.

وقال ستولتنبرغ لوكالة الأنباء الألمانية، إن الدعم العسكري لأوكرانيا هو أسرع طريق للسلام، مضيفًا أن الحاجة إلى الذخيرة وقطع الغيار “هائلة”.

ومنذ بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية. ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلةً إن ذلك “يضيف الوقود إلى النار”، وحذرت من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا قد تصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه “لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة “الناتو”: إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة أسرع طريق للسلام