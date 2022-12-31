زعيم حزب فرنسي: قانون الصحافة يعزز ديكتاتورية زيلينسكي النازية الجديدة

قال زعيم حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي، فرانسوا أسيلينو، إن قانون الصحافة الجديد في أوكرانيا “يتعارض مع حرية التعبير في أوروبا ويعزز ديكتاتوريته النازية الجديدة”.

وكتب السياسي البارز في تغريدة على تويتر، إن “الاتحاد الأوروبي للصحفيين غاضب من هذا القانون، ويعتقد ممثلوه أنه يتضمن العديد من البنود التي تتعارض مع القيم الأوروبية” معتبر أن رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي “يعزز ديكتاتوريته النازية الجديدة” عبر هذا القانون.

🚨 ZELENSKY RENFORCE SA DICTATURE NÉO-NAZIE.

MÊME LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES JOURNALISTES EST SCANDALISÉE !

Elle juge que la nouvelle loi🇺🇦sur la presse contient «de nombreuses dispositions contraires aux valeurs européennes».https://t.co/qjhXb8E55y — François Asselineau (@UPR_Asselineau) December 30, 2022

وأشار أسيلينو إلى أن الاتحاد الوطني للصحفيين في أوكرانيا “غير راضٍ أيضا عن ذلك القانون ويعتقد أنه يشكل أكبر تهديد لحرية التعبير منذ وجود أوكرانيا المستقلة”.

كان البرلمان الأوكراني قد اعتمد في القراءة الثانية والأخيرة، مشروع قانون حول وسائل الإعلام.

ووفقا للوثيقة، بات بمقدور السلطات الأوكرانية فرض غرامة وإغلاق أي قناة تلفزيونية أو صحيفة أو موقع ويب إذا لم يعجبها المحتوى المعلوماتي الموجود هناك.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، القانون بأنه “يشرعن قمع وسائل الإعلام في أوكرانيا ويضيّق الخناق عليها”.

زاخاروفا تعتبر قانون وسائل الإعلام الأوكراني الجديد تشريعا للتعسف إزاء الإعلام

وكتبت زاخاروفا على “تليغرام”: “هناك الكثير من الأشياء التي تبهر أكثر مناضل من أجل الديمقراطية من الطراز الغربي.. عمليا الحديث يدور حول تشريع قمع وسائل الإعلام”.